ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С

ВКС России получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщил Ростех.

Многофункциональные машины поколения 4+ предназначены для самых разных задач - от сопровождения авиации до прикрытия наземных объектов. Летчики ВКС высоко оценили их надежность и эффективность.

В этом году Вооруженные силы уже получили несколько партий истребителей Су-35С, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. На стадии производства уже находятся новые самолеты для будущих поставок.

Су-35С считается одним из самых эффективных боевых самолетов в мире. Он оснащен управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Кроме того, истребитель оборудован системой радиоэлектронного противодействия и обороны, а также другой передовой электроникой, что делает его опасным противником для врага.

Этот истребитель является переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения благодаря новым двигателям с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги.