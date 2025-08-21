МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С

В этом году в Вооруженные силы уже поставлено несколько партий таких машин.
Владимир Рубанов 2025-08-21 08:32:37
© Фото: Telegram/rostecru © Видео: Telegram/rostecru

ВКС России получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщил Ростех.

Многофункциональные машины поколения 4+ предназначены для самых разных задач - от сопровождения авиации до прикрытия наземных объектов. Летчики ВКС высоко оценили их надежность и эффективность.

В этом году Вооруженные силы уже получили несколько партий истребителей Су-35С, отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. На стадии производства уже находятся новые самолеты для будущих поставок.

Су-35С считается одним из самых эффективных боевых самолетов в мире. Он оснащен управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Кроме того, истребитель оборудован системой радиоэлектронного противодействия и обороны, а также другой передовой электроникой, что делает его опасным противником для врага.

Этот истребитель является переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения благодаря новым двигателям с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги.

#авиация #вкс россии #армия #Ростех #Минобороны России #истребитель #оак #су-35с
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 