Средства ПВО перехватили и сбили 49 украинских дронов за ночь

Большая часть беспилотников обезврежена в Ростовской области - 21 БПЛА.
2025-08-21 07:40:54
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие ночью на 21 августа перехватили и сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Таковы утренние данные Минобороны России.

Большая часть дронов обезврежена в Ростовской области - 21 БПЛА. Семь беспилотников нейтрализовали над территорией Воронежской области, пять - в Белгородской области, четыре - в Крыму.

По три беспилотных аппарата ликвидировали над территориями Брянской и Калужской областей, по два - в Орловской области и над акваторией Черного моря. По одному дрону нейтрализовали в Курской и Тульской областях.

Накануне средства ПВО сбили над российскими регионами 42 беспилотника за ночь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Ростовская область
