Глава Еврейской АО передала Путину шеврон «Доблесть Хингана»

Российский президент Владимир Путин в среду провел встречу с временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк.

В ходе беседы руководитель региона сообщила главе государства о реализации кадрового проекта «Доблесть Хингана» для участников СВО.

«Ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам. Ребят готовили», - рассказала Костюк.

Также она передала президенту шеврон «Доблесть Хингана». Отдельно руководитель региона сообщила о разработке проекта, связанного с освоением земли ветеранами специальной операции.

