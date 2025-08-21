Артиллеристы «Южной» группировки нанесли точный удар по пункту временной дислокации ВСУ из ракетных систем залпового огня «Град». Это произошло у населенного пункта Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ходе воздушной разведки и патрулирования операторы беспилотников обнаружили скопление украинских националистов. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления огнем артиллерии.

После принятия решения расчету БМ-21 «Град» был отдан приказ на уничтожение противника.

В результате огневого поражения операторы разведывательных беспилотников зафиксировали уничтожение укрытий на позициях ВСУ.

«Потери боевиков составили до двух отделений пехоты убитыми и ранеными», - сообщается в официальном заявлении Министерства обороны.

Ранее сообщалось, как расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по скоплению украинских националистов в Днепропетровской области, сорвав ротацию и остановив подвоз боеприпасов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.