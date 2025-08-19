Ка-52М ударил ракетами по прятавшимся в лесополосе боевикам ВСУ

В зоне специальной военной операции экипаж вертолета Ка-52М поразил украинских боевиков, которые прятались в лесистой местности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар по врагу нанесли авиационными ракетами. Согласно докладу авианаводчика, цель успешно уничтожена. Отмечается, что экипаж Ка-52М работал в зоне ответственности группировки войск «Север».

Ранее в МО РФ показали кадры ударов авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам размещения националистов в Донецкой Народной Республике. Позиции боевиков находились возле населенных пунктов Мирноград и Иванполье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.