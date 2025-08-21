МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры артиллерийского удара по позициям ВСУ под Красноармейском

Гвардейские артиллеристы и операторы БПЛА накрыли позиции националистов мощными ударами, что позволило штурмовикам продвинутся вглубь обороны противника.
2025-08-21 06:01:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской отдельной мотострелковой бригады из Алейска поразили противника мощным артиллерийским ударом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака произошла под Красноармейском, на центральном направлении спецоперации.

Разведчики установили расположение украинских боевиков в одном из лесных массивов.

Для того, чтоб поддержать наступающих штурмовиков, алейские артиллеристы нанесли удар реактивными системами залпового огня «Град». Позиции ВСУ были успешно поражены.

В то же время операторы беспилотников провели точечную «зачистку» территории, уничтожая при помощи FPV-дронов одиночные цели и укрытия националистов.

Огневая поддержка алейских артиллеристов позволила эффективно подавить огневые точки ВСУ. За этим последовало наступление мотострелковых подразделений группировки «Центр», которые успешно продвинулись в глубь обороны противника.

Ранее сообщалось, как подразделения ЗРК прикрывают работу пехоты и артиллерии группировки войск «Центр», постоянно меняя позиции. Уничтожение воздушных разведчиков лишает ВСУ возможности контролировать обстановку и корректировать огонь, что способствует продвижению российских войск в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #Центр
