МО РФ показало кадры срыва атаки украинских десантных катеров

На удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».
2025-08-20 17:39:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ночь на среду украинские националисты попытались устроить диверсию в акватории Черного моря. В направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут были отправлены десантные катера ВСУ.

Однако атаку боевиков предотвратили расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Об этом сообщили в МО РФ.

Один из катеров был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Его уничтожили в 72 километрах от побережья Крыма.

Ранее в Минобороны рассказали, как расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ из группировки войск «Днепр» ликвидировал американскую 155-мм гаубицу М777 и украинскую САУ «Богдана». Орудия уничтожили на Каховском направлении в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #катер
