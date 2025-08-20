МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева обратилась к участникам «Кубка Защитников Отечества»

Задача соревнований - содействовать физической и психологической адаптации спортсменов.
Владимир Рубанов 2025-08-20 09:19:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Нижегородской области в эти дни проходит «Кубок Защитников Отечества». В соревнованиях участвуют ветераны СВО.  В программе - традиционные дисциплины, адаптированные для спортсменов с особенностями здоровья. А также - новые виды спорта, которые только набирают популярность.

«Министерство спорта России всецело поддерживает проведение "Кубка Защитников Отечества" в регионах страны, это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации», - сказал министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Задача кубка - содействовать физической и психологической адаптации спортсменов. С приветственным словом к ним обратилась замминистра обороны Анна Цивилева.

«Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь вас, наших доблестных героев. Своим примером вы показываете, что даже после тяжелого ранения можно жить активно, покорять новые вершины, и в том числе спортивные. Мы прикладываем все усилия, чтобы вы могли найти занятия по душе, развиваться в одном или сразу нескольких видах спорта», - сказала председатель государственного фонда «Защитники Отечества».

Такие мероприятия помогают находить спортсменов не только регионального, но и федерального уровня. Так, за последние три года более 500 участников спецоперации вошли в адаптивные команды в своих субъектах, а национальная сборная пополнилась 30 героями спецоперации.

