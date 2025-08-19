МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Су-34 разбомбил пункт временной дислокации ВСУ

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
2025-08-19 17:59:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар по противнику нанесли бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Цель была успешно уничтожена.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - говорится в заявлении ведомства.

В МО РФ уточнили, что экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, как экипаж вертолета Ка-52М поразил украинских боевиков. Всушники прятались в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #ВСУ #МО РФ
