Фомин провел переговоры с послом Пакистана

В ходе переговоров обсуждалась актуальная повестка двустороннего взаимодействия в сфере обороны.
2025-08-20 17:45:24
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с послом Пакистана в Москве Мухаммадом Халидом Джамали.

Последний завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что диалог прошел в теплой и дружественной атмосфере.

Напомним, недавно Александр Фомин провел переговоры с индийским послом. Во время встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Пакистан #Александр Фомин #МО РФ
