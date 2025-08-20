Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с послом Пакистана в Москве Мухаммадом Халидом Джамали.

Последний завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что диалог прошел в теплой и дружественной атмосфере.

Напомним, недавно Александр Фомин провел переговоры с индийским послом. Во время встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.