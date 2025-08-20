МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саперы уничтожили оставленные ВСУ мины на Константиновском направлении

Оставленные мины имеют большое количество поражающих элементов, которые нанесли бы достаточно тяжелые ранения российским военнослужащим.
Валентин Матвиенко 2025-08-20 18:40:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская армия продолжает продвижение на Константиновском направлении, выбивая боевиков ВСУ из укрепленных позиций. После отхода противник оставляет за собой многочисленные мины и ловушки. В одном из домов, который ранее использовали украинские боевики, саперы 20-й гвардейской дивизии «Южной» группировки обнаружили замаскированную американскую мину «Клеймор».

«Обнаружили американскую мину "Клеймор", была она установлена в управляемом варианте, то есть имеется подрывная машинка. Видимо, противником планировалось подорвать ее в момент прохода наших ребят по этой дороге», - поделился сапер с позывным Смайлик.

Военные инженеры отмечают, что подобные устройства несут серьезную угрозу личному составу - поражающие элементы могли бы нанести тяжелые ранения при подрыве. Теперь боевики все чаще охотятся именно за живой силой - не жалеют снарядов и дронов даже ради одного бойца.

Штурмовики 150-й гвардейской дивизии, действующие в районе Константиновки, рассказывают, что далеко не все украинские военнослужащие готовы сражаться до конца - мобилизованные из ТЦК зачастую предпочитают сдаваться без боя.

Работы у саперов хватает - они прокладывают дороги, готовят позиции для штурмовиков и артиллеристов, разминируют освобожденные территории, часто действуя прямо под наблюдением вражеских дронов. Для этого приходится работать максимально быстро и аккуратно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Саперы #константиновское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 