Российская армия продолжает продвижение на Константиновском направлении, выбивая боевиков ВСУ из укрепленных позиций. После отхода противник оставляет за собой многочисленные мины и ловушки. В одном из домов, который ранее использовали украинские боевики, саперы 20-й гвардейской дивизии «Южной» группировки обнаружили замаскированную американскую мину «Клеймор».

«Обнаружили американскую мину "Клеймор", была она установлена в управляемом варианте, то есть имеется подрывная машинка. Видимо, противником планировалось подорвать ее в момент прохода наших ребят по этой дороге», - поделился сапер с позывным Смайлик.

Военные инженеры отмечают, что подобные устройства несут серьезную угрозу личному составу - поражающие элементы могли бы нанести тяжелые ранения при подрыве. Теперь боевики все чаще охотятся именно за живой силой - не жалеют снарядов и дронов даже ради одного бойца.

Штурмовики 150-й гвардейской дивизии, действующие в районе Константиновки, рассказывают, что далеко не все украинские военнослужащие готовы сражаться до конца - мобилизованные из ТЦК зачастую предпочитают сдаваться без боя.

Работы у саперов хватает - они прокладывают дороги, готовят позиции для штурмовиков и артиллеристов, разминируют освобожденные территории, часто действуя прямо под наблюдением вражеских дронов. Для этого приходится работать максимально быстро и аккуратно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.