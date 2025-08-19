МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны «Рубикона» оставили боевиков без техники и связи

Также Минобороны в небольшом ролике опубликовало кадры воздушных таранов БПЛА противника.
2025-08-19 13:43:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры, снятые с бортов ударных FPV-дронов, задействованных расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне специальной операции.

На видео запечатлено, как наши бойцы метко уничтожают технику украинских боевиков, в том числе иностранного производства. Под удар наших беспилотников, например, попали пикапы, боевые бронированные машины, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и даже робототехнический комплекс.

Были также поражены элементы систем связи и артиллерийские орудия. Запечатлены и воздушные тараны украинских беспилотников, таких как «Баба-яга».

Ранее в МО РФ уже показывали, как дроноводы «Рубикона» уничтожают автомобильную технику, элементы систем связи и фортификационные сооружения ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #Рубикон #FPV-дроны
