FPV-дроны «Рубикона» оставили боевиков без техники и связи

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры, снятые с бортов ударных FPV-дронов, задействованных расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне специальной операции.

На видео запечатлено, как наши бойцы метко уничтожают технику украинских боевиков, в том числе иностранного производства. Под удар наших беспилотников, например, попали пикапы, боевые бронированные машины, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и даже робототехнический комплекс.

Были также поражены элементы систем связи и артиллерийские орудия. Запечатлены и воздушные тараны украинских беспилотников, таких как «Баба-яга».

Ранее в МО РФ уже показывали, как дроноводы «Рубикона» уничтожают автомобильную технику, элементы систем связи и фортификационные сооружения ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.