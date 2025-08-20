FPV-дроны разбили укрытия боевиков ВСУ на Харьковском направлении

На Харьковском направлении расчеты FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по замаскированным укрытиям и скоплениям живой силы противника, сообщило Министерство обороны РФ.

Военнослужащие применяют комплексный подход - операторы не только запускают ударные дроны, но и ведут воздушную разведку, корректируют огонь артиллерии и фиксируют результаты поражения целей.

На кадрах Минобороны видно, как один из расчетов, получив координаты ВСУ, произвел боевой вылет FPV-дрона с осколочно-фугасной частью. Аппарат уверенно поразил позицию врага, где укрывалось подразделение украинских боевиков. Благоприятные погодные условия позволили пилоту точно определить местоположение цели.

Несмотря на активные помехи со стороны систем радиоэлектронной борьбы, операторы удерживают управление и доводят дроны до объектов. Для маскировки каждый вылет осуществляется с разных позиций, что снижает риск обнаружения.

В «коллекции» пораженных целей бойцов - минометы разных калибров, БМП, БТР, танки и артиллерийские системы ВСУ. В боевых условиях операторы не только накапливают опыт, но и совершенствуют мастерство, от отработки снаряжения дронов до ведения разведки.

На выходы бойцы берут с собой детекторы дронов, позволяющие вовремя обнаружить вражеские аппараты и определить их модель. Собственную технику расчеты знают прекрасно, поэтому легко отличают «своих» от «чужих».

Опыт СВО показал, что в умелых руках FPV-дроны - это не только «глаза» артиллерии, но и эффективное средство поражения укреплений, складов боеприпасов и живой силы противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.