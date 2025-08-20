МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный из ВСУ рассказал, как его схватили на улице и отправили воевать

Александр Гарбуз был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК и отправлен на передовую.
2025-08-20 10:59:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз на видео, опубликованном Минобороны РФ,  рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК прямо по дороге на работу. Его насильно отвезли в подвал, где провели медкомиссию, сфотографировали, оформили военный билет и к полуночи отправили вместе с другими мобилизованными в Днепропетровск.

Через какое-то время Гарбуза перебросили на передовую в Курскую область. Там он получил ранение и сдался российским военнослужащим из группировки войск «Север». Теперь он призывает других украинцев не идти «на убой» и делать выбор самостоятельно.

Пленный признался, что хотел бы видеть город Харьков в составе России. По его словам, он не принимал новую политику киевских властей, связанную с демонтажем памятников и переписыванием истории.

«Вообще-то я русский. Хотел, чтобы Харьков вошел в состав России», - отметил военнопленный.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где, по его словам, в десантные подразделения зачисляют всех, вне зависимости от боевого опыта и результатов зачетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

