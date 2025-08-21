МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дезертир ВСУ сообщил, как после побега его держали пять дней в подвале

По словам пленного, после этого испытания его снова вернули в часть и готовили к переброске в Донбасс.
2025-08-21 11:54:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Владимир Жовновский признался, что после неудачной попытки побега его наказали заточением - пять суток он провел в подвале без нормальных условий, фактически как пленник собственных командиров. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Минобороны России.

«Девятого мая я пытался убежать, меня 11 мая поймали. Продержали пять дней в подвале, потом работал неделю в двухэтажке, дрова колол. Попытался 18 мая убежать. Меня 21 мая взяли возле озера. 26 мая ночью начали собирать. Пацаны сказали, что мы на Донбасс едем», - признался пленный.

По словам украинца, осенью 2024 года его насильно мобилизовали через ТЦК, несмотря на криминальное прошлое и проведенные 11 лет в местах лишения свободы.

«У меня только кражи были. В 2006 году сварочный аппарат украл... 11 лет в общем отсидел. 1 декабря меня отправили в Старичи (Львовская обл. - Прим. ред.)», - добавил Жовновский.

Попытки избежать участия в боевых действиях заканчивались наказаниями - его унижали и заставляли выполнять тяжелую работу.

Весной 2025 года Жовновского вновь отправили на передовую. Под огнем и атаками дронов он воспользовался моментом и сдался российским военнослужащим, заявив, что больше не хочет участвовать в боевых действиях.

Другой пленный ранее также рассказал о принудительной мобилизации. Его схватили на улице и отправили воевать.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

