«Маршал Шапошников» дал залп высокоточными ракетами в Японском море

Экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Уран».

Огонь велся по надводной цели в акватории Японского моря. Видео боевого применения высокоточных крылатых ракет публикует Министерство обороны России. В результате ракетного залпа назначенная цель была успешно уничтожена противокорабельными ракетами, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» в составе корабельной поисково-ударной группы принял участие в плановых учениях в акватории Тихого океана.

Фрегат, вместе с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» выполнил артиллерийские стрельбы по учебным целям, успешно уничтожив их.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.