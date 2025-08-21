МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Маршал Шапошников» дал залп высокоточными ракетами в Японском море

Цель находилась в акватории Японского моря и была успешно уничтожена.
2025-08-21 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» успешно выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Уран».

Огонь велся по надводной цели в акватории Японского моря. Видео боевого применения высокоточных крылатых ракет публикует Министерство обороны России. В результате ракетного залпа назначенная цель была успешно уничтожена противокорабельными ракетами, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее экипаж фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» в составе корабельной поисково-ударной группы принял участие в плановых учениях в акватории Тихого океана.

Фрегат, вместе с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» выполнил артиллерийские стрельбы по учебным целям, успешно уничтожив их.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Стрельбы #Уран #калибр #Тихоокеанский флот #Японское море #Маршал Шапошников
