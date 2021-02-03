ПСБ снизил ставку по военной ипотеке до 6,9% годовых

В феврале Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 6,9% годовых для зарплатных и до 7,1% годовых для других категорий клиентов. Предложение включает в себя возможность покупки как вторичного жилья, так и рефинансирование действующего кредита.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,565 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры. В рамках программы рефинансирования максимальная сумма ипотечного кредита составляет 3,522 миллиона рублей.

Для покупки квартиры в новостройке клиенты ПСБ могут воспользоваться военной ипотекой с господдержкой. Максимальный размер ипотеки на первичном рынке недвижимости составляет в банке 3,93 миллиона рублей со ставкой 5,85% годовых. Подачу заявки и документов можно произвести дистанционно, посетив офис только для завершения сделки.

«В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки. Сегодня мы предлагаем одну из самых привлекательных ипотечных программ для военнослужащих, в том числе рефинансирования, которое традиционно пользуется повышенным спросом. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение, выбрав квартиру большей площади без доплаты», - заявила глава центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Также при оформлении военной ипотеки клиенты Промсвязьбанка могут воспользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.