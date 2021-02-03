Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

ПСБ снизил ставку по военной ипотеке до 6,9% годовых

Егор Левин
14:15 03.02.2021
Банк улучшил условия ипотечных предложений для военнослужащих ВС РФ.
ПСБ снизил ставку по военной ипотеке до 6,9% годовых
© Фото: ПСБ
Читайте нас на:

В феврале Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 6,9% годовых для зарплатных и до 7,1% годовых для других категорий клиентов. Предложение включает в себя возможность покупки как вторичного жилья, так и рефинансирование действующего кредита.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,565 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры. В рамках программы рефинансирования максимальная сумма ипотечного кредита составляет 3,522 миллиона рублей.

Для покупки квартиры в новостройке клиенты ПСБ могут воспользоваться военной ипотекой с господдержкой. Максимальный размер ипотеки на первичном рынке недвижимости составляет в банке 3,93 миллиона рублей со ставкой 5,85% годовых. Подачу заявки и документов можно произвести дистанционно, посетив офис только для завершения сделки.

«В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки. Сегодня мы предлагаем одну из самых привлекательных ипотечных программ для военнослужащих, в том числе рефинансирования, которое традиционно пользуется повышенным спросом. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение, выбрав квартиру большей площади без доплаты», - заявила глава центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Также при оформлении военной ипотеки клиенты Промсвязьбанка могут воспользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:02 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
13:18 Спорт
Объявлены правила проведения Олимпиады в Токио
12:55 Армия
Видео
Петровские мундиры и суворовские трофеи: Картаполов посетил Музей военной формы
12:00 В стране и мире
Видео
Тело одного человека нашли на месте пожара на складе в Красноярске
11:17 В стране и мире
Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики
Популярное
Популярное
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Видео
Оседлать «Крокодила»: молодые летчики ЦВО отработали полеты на Ми-24
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.