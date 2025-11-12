Дроноводы сорвали ротацию ВСУ и уничтожили М109 в Днепропетровской области

Расчеты ударных беспилотников 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли серию прицельных ударов по технике и живой силе противника в Днепропетровской области. В результате точной работы операторов сорвана ротация украинских подразделений и уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 американского производства.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как оператор FPV-дрона ведет аппарат к цели в прицеле. Беспилотник идет на малой высоте, при появлении техники ВСУ дрон резко ускоряется и поражает цель прямым попаданием. В момент сближения с объектом запись прерывается.

Операторы действуют скрытно, устраивая дроновые засады на маршрутах возможного движения украинской техники и в местах высадки личного состава. Удары наносились по бронеавтомобилям и машинам подвоза, на которых боевики ВСУ пытались доставлять боеприпасы и смену на передовую.

Минобороны отмечает, что точные удары расчетов беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии по технике, пунктам управления и позициям украинских операторов БПЛА значительно ослабили оборону противника и помогли нашим штурмовым подразделениям продвинуться вглубь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.