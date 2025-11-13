МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В войска поступила партия тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

На одной из боевых машин написано «За Кириллова!» - в честь бывшего начальника войск РХБЗ, погибшего в результате террористического акта.
2025-11-13 14:59:02
© Фото: Ростех © Видео: ТРК «Звезда»

Партия «Солнцепеков» с новой защитой поступила в российские войска. Боевые машины в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты поставил концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников - при его разработке учли опыт боевого применения. Перед отправкой новые «Солнцепеки» прошли пробеговые испытания.

«Система ТОС-1А - это уникальная система, не имеющая аналогов в мире. Она занимает особую нишу. Незаменимый инструмент при разборе укрепленных районов, огневых позиций противника. Поражение силы и живой силы на больших площадях», - отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна «Уралвагонзавод» Дмитрий Семизоров. 

Специальная военная операция доказала эффективность «Солнцепека», подчеркнул Семизоров. Он отметил, что ТОС-1А ведет не просто поддерживающий огонь. Самим фактом своего присутствия он оказывает глубокое психологическое воздействие на врага. 

На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись «За Кириллова!». Это было сделано в честь бывшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем и погиб в результате теракта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #игорь кириллов #тос-1а #Солнцепек #увз
