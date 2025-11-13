Дроны ГрВ «Юг» сорвали доставку материальных средств на передовые позиции ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск сорвали доставку материальных средств на передовые позиции ВСУ, уничтожив роботизированную платформу и склад снабжения. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы.

На видеозаписи, сделанной с бортовых камер дронов, видно, как FPV-аппарат идет на низкой высоте вдоль полевой дороги и идет на цель, расположенную под деревом. Съемка с разведывательного БПЛА показывает уже охваченный дымом разрушенный объект.

На следующих кадрах ударный FPV стремительно заходит на цель, выравнивает курс и поражает цель, замаскированную в лесистой местности.

По данным Минобороны России, уничтожение роботизированной платформы и склада сорвало подвоз материальных средств на линию боевого соприкосновения. Расчеты беспилотной авиации группировки «Юг» продолжают круглосуточно отслеживать маршруты снабжения ВСУ и наносить точечные удары, дезорганизуя украинскую логистику на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.