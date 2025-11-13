МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры освобождения Даниловки в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-11-13 15:08:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Даниловка на территории Днепропетровской области. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Восток». 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Даниловкой овладели военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии. Враг был выбит из населенного пункта решительным маневром. При этом российские войска продвинулись вглубь украинской обороны на три километра. 

На стороне противника были противотанковые рвы, минные поля и укрепленные огневые точки на южных подступах к Даниловке. С севера же неприятеля прикрывала река Янчур. Но врага все это не спасло - российские военнослужащие все равно продвинулись вперед и сломили его сопротивление. 

«Таким образом, продолжается зачистка западного берега реки Янчур, где противник несет тяжелые потери и отступает», - говорится в сообщении МО РФ. 

Отмечено, что в ходе боев за Даниловку российские войска зачистили более 150 строений. При этом было уничтожено большое количество бронеткхники ВСУ и украинских боевиков. 

Ранее сообщалось, что российские разведчики прошли 25 километров по воде и грязи перед штурмом Рыбного. В тот раз путь как раз пролегал через реку Янчур, а также заболоченные участки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Днепропетровская область #группировка восток #Даниловка
