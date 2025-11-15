Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре прокомментировал в разговоре со «Звездой» жеребьевку по призыву в армию в Германии. С его слов, этот способ несправедлив.

«Эта лотерея мне непонятна, я имею в виду отсутствие справедливости в военной службе. "Справедливость" - красивое немецкое слово, но совершенно верно, что всех должны оценивать по единым критериям, будут ли они призваны в Бундесвер или нет, но я не могу просто тянуть жребий», - сказал депутат.

С его слов, он не представляет, как это должно работать. Для него это неприемлемый способ. Следует установить критерии, чтобы стало ясно, кто должен служить, а кто нет в Бундесвере.

Котре прилетел в Сочи для участия в симпозиуме «БРИКС - Европа». Это вызвало резкую критику со стороны других партий Бундестага. Некоторые представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) даже обвинили в устной форме АдГ в госизмене.

По данным газеты Bild, в Германии договорились о введении обязательного призыва и других реформах воинской службы. Суть в том, что, если годных к армейской службе добровольцев будет недостаточно, то власти доберут недостающих призывников по считалочке путем жеребьевки. Законопроект согласовала правящая коалиция.

Депутат Бундестага Евгений Шмидт рассказал, что уровень недоукомплектованности немецкой армии критичен, и правительство планирует мобилизовать солдат фактически принудительно. Однако остается также непонятен их выбранный способ. По мнению члена палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннара Линдеманна, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и немецкому министру обороны Борису Писториусу хочется «играть в войну», хотя народу Германии, тем более молодежи, это не нужно. Из-за этого в ФРГ сохраняется серьезный риск массовых протестов против правительства.