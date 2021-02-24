В Кремле заявили, что отказ от службы по призыву сейчас не обсуждается

Отмена обязательной военной службы по призыву в России сейчас не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, прорабатывается ли вопрос о переходе на исключительно контрактную службу в армии.

«Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации, остается. Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», - заявил представитель Кремля.

В феврале Госдума в первом чтении приняла законопроект, который закрепляет положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что за год удалось призвать более 260 тысяч новобранцев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.