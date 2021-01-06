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«Обстановка спокойная»: российские военнослужащие продолжают работу по восстановлению мирной жизни в Карабахе

Алексей Курильченко
20:26 06.01.2021
О ситуации в регионе сообщил замначальника Центра российских миротворцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин сообщил о ходе работ по восстановлению мирной жизни в регионе.

По словам Перепелкина, в зоне проведения операции сохраняется спокойная обстановка – нарушений режима прекращения огня или провокаций замечено не было. Мониторинг обстановки осуществляется круглосуточно.

Продолжается работа по возвращению беженцев в свои дома – за все время проведения миротворческой операции вернулось 47 653 человек. Российские миротворцы развернули в Карабахе два военно-полевых госпиталя, также на территории работают выездные врачебные бригады. Медицинскую помощь получили 1123 человека, включая 139 детей.

Российскими саперами было проверено 618 зданий, 165 километров дорог, обнаружено 20 650 взрывоопасных предметов, очищено более 435 гектаров территории.

Совместно с Международным Комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон миротворцы продолжают работу по поиску и обмену между сторонами телами погибших военнослужащих.

На «горячую линию» Центра, созданную для приема обращений местных жителей и поиска пропавших без вести, было совершено более 570 звонков.

Полковник Перепелкин заключил, что все задачи по поддержанию мира в регионе выполняются в соответствии с ранее принятыми договоренностями.

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