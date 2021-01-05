Армия Российские врачи-миротворцы оказали помощь более 1100 жителям Карабаха Светлана Головина Большинство обращений местных жителей связаны с обострением различных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Нагорного Карабаха. За прошедшие сутки российскими специалистами оказана медицинская помощь более 50 жителям населенного пункта Ннги Мартунинского района. Всего российскими военными медиками оказана помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 135 детей. В ходе работы выездной бригады все обратившиеся граждане после осмотра специалистами терапевтического, хирургического и иных профилей получили консультации и необходимые назначения. Отмечается, что большинство обращений местных жителей связаны с обострением различных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика