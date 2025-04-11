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Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан после участия в «Индра Нэви-2025»

Корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» находились в Индии с 26 марта.
2025-04-11 07:16:34
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан после участия в военно-морских учениях «Индра Нэви-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Уточняется, что в проходивших в Бенгальском заливе маневрах принимал участие отряд российских кораблей, в состав которого входили корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От индийской стороны участвовали эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

«В течение трех дней моряки двух дружественных стран успешно отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотными аппаратами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям», - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что экипажи российских кораблей прибыли в порт Ченнаи 26 марта. Ранее отмечалось, что цель учений - проверка готовности к совместной работе и решению задач в море.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Индия #учения #ВМФ РФ #Тихоокеанский флот #Индра Нэви-2025
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