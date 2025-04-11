ВС РФ сбили 30 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие сбили 30 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 25 беспилотников над территорией Курской области и пять - в районе Белгородской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, 9 апреля над четырьмя регионами России сбили 19 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.