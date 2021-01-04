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Более 47 250 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Алена Миронова
10:00 04.01.2021
Из Еревана в Степанакерт сегодня прибыли около 100 беженцев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Миротворцы Вооруженных сил РФ сопроводили очередную группу автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

Из Еревана в Степанакерт сегодня прибыли около 100 беженцев. Всего в Нагорный Карабах вернулись более 47 287 беженцев.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий. Для контроля за его соблюдением в Нагорном Карабахе развернули миротворческий контингент РФ. Его основу составляют  подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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