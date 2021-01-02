Миротворцы РФ в Новый год обеспечили безопасное возвращение беженцев на личном транспорте в Карабахе

В Новогодние праздники возросла интенсивность движения автотранспорта по Лачинскому коридору. В Новый год в свои дома в Нагорном Карабахе на личных автомобилях активно возвращаются беженцы из Еревана. После восстановления ряда объектов гражданской инфраструктуры, электро- и водоснабжения в пригородных районах Степанакерта, местные жители предпочитают встречать праздник в родных селениях.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись свыше 47 тысяч человек.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь. Местные жители не только благодарят миротворцев РФ, но и поздравляют их с Новым годом.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в данном регионе развернут миротворческий контингент РФ.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа (ЦВО).