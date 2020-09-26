На полигоне Капустин Яр состоялась церемония награждения участников СКШУ «Кавказ-2020»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялась торжественная церемония награждения участников стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил с успешным завершением международных маневров подразделения Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и России.

«Военнослужащие шести государств успешно справились с поставленными задачами, отработав применение коалиционной группировки войск в рамках борьбы с вооруженными формированиями международных террористических организаций», - отметил Юнус-Бек Евкуров.

Он подчеркнул, что учения «Кавказ-2020» носили сугубо оборонительный характер и не направлены против других стран. В свою очередь представители командования иностранных воинских контингентов поблагодарили российскую сторону за организацию маневров, гостеприимство и приобретенный учебно-боевой опыт.

В торжественной обстановке участники СКШУ «Кавказ-2020» были награждены медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества». Также им были вручены памятные сувениры.

Во время торжественной церемонии был спущен символический флаг учений, войска прошли торжественным маршем под звуки сводного военного оркестра. Для участников состоялся концерт, на котором выступили военные артисты ансамблей песни и пляски Южного военного округа, Черноморского флота и творческих коллективов соединений и воинских частей ЮВО.