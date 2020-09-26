Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил об открытости учений «Кавказ-2020»

Министерство обороны России проводит открытую политику. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что о стратегических учениях «Кавказ-2020» было объявлено на коллегии Минобороны в декабре 2019 года. А за 10 дней до начала маневров заместитель главы ведомства Александр Фомин провел брифинг с военными атташе других стран и рассказал им о целях, задачах и составе учений.

«Мы оповестили ОБСЕ, оповестили Соединенные Штаты, другие страны НАТО. Пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда еще больше открытости?», - сказал начальник Генштаба ВС в интервью RT.

При это он подчеркнул, что РФ не видит подобных действий со стороны США и их партнеров по НАТО.

Учения «Кавказ-2020» завершатся 26 сентября. В них были задействованы около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.