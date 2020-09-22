На полигоне Ашулук прошли ночные маневры в рамках «Кавказ-2020»: видео

На полигоне Ашулук в Астраханской области общевойсковые соединения Южного военного округа отрабатывают тактику ведения боевых действий в пустынной местности в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Мотострелковые и танковые подразделения проводят маневренные оборонительные действия в зоне ответственности, занимая выгодные рубежи. Для усложнения задачи учения проходят в темное время суток. Многоцелевые тягачи идут по пустынной местности, где практически нет ориентиров. По легенде учений, в этот момент на колонну нападает диверсионно-разведывательная группа условного противника.

Специально на учения в Астраханскую область передислоцированы мотострелки Южного военного округа. Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии были подняты по тревоге. С Северного Кавказа они совершили на своей штатной бронетехнике комбинированный марш длиной более 800 километров. Впервые горные подразделения выполняют маневры в пустынной местности.

«В ходе этих учений будет проверена работа командного состава по ведению наступательных и оборонительных действий в условиях пустынно-степной местности, управлению силами и средствами с использованием современных автоматизированных систем и средств связи», - рассказал командир роты горного соединения ЮВО Борис Махов.

Особое внимание на полигоне Ашулук уделят действиям подразделений противовоздушной обороны по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с расчетами беспилотных летательных аппаратов.