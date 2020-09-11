Российские истребители принудили «угонщиков» самолета посадить судно

Экипажи истребителей Су-30СМ принудили «террористов», угнавших самолет, посадить воздушное судно на учениях Объединенной системы ПВО стран СНГ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Экипажи российских истребителей Су-30СМ визуально обнаружили угоняемое воздушное судно, по каналам радиосвязи вошли с ним в контакт и осуществили условный перехват. Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром», - говорится в сообщении.

Всего экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 в ходе проводимых учений поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.