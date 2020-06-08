В Параде Победы задействуют почти 40 единиц исторической техники с надписями времен войны
Почти 40 единиц исторической военной техники, на которую нанесут надписи, характерные для времен Великой Отечественной войны, проедут по брусчатке Красной площади 24 июня, на Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
«В состав механизированной колонны включены легендарные танки Т-34-85 и самоходные противотанковые артиллерийские установки СУ-100. Всего в военном параде примут участие 38 единиц исторической техники, на корпуса которых будут нанесены именные надписи, характерные для периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что к параду в честь юбилея Великой Победы готовится пешая колонна. Она будет сформирована из более 40 парадных расчетов. Большое внимание будет уделено исторической части парада. Пройдут 11 парадных расчетов в форме солдат времен войны. Группы будут маршировать со знаменем фронтов.
В этом году из-за пандемии коронавируса российские власти вынуждены были отменить массовые мероприятия в День Победы, 9 мая, включая традиционный военный парад на Красной площади. Была проведена только воздушная часть смотра и салюты. В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы, и поручил начать подготовку к этому событию.
В подмосковном Алабино состоялась первая репетиция. К параду допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Перед приездом в российскую столицу, они сдали тест на коронавирус.