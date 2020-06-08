Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Параде Победы задействуют почти 40 единиц исторической техники с надписями времен войны

Андрей Аркадьев
17:44 08.06.2020
К параду также готовится пешая колонна, сформированная из более 40 парадных расчетов.
В Параде Победы задействуют почти 40 единиц исторической техники с надписями времен войны
© Фото: Минобороны России

Почти 40 единиц исторической военной техники, на которую нанесут надписи, характерные для времен Великой Отечественной войны, проедут по брусчатке Красной площади 24 июня, на Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«В состав механизированной колонны включены легендарные танки Т-34-85 и самоходные противотанковые артиллерийские установки СУ-100. Всего в военном параде примут участие 38 единиц исторической техники, на корпуса которых будут нанесены именные надписи, характерные для периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что к параду в честь юбилея Великой Победы готовится пешая колонна. Она будет сформирована из более 40 парадных расчетов. Большое внимание будет уделено исторической части парада. Пройдут 11 парадных расчетов в форме солдат времен войны. Группы будут маршировать со знаменем фронтов.

В этом году из-за пандемии коронавируса российские власти вынуждены были отменить массовые мероприятия в День Победы, 9 мая, включая традиционный военный парад на Красной площади. Была проведена только воздушная часть смотра и салюты. В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы, и поручил начать подготовку к этому событию.

В подмосковном Алабино состоялась первая репетиция. К параду допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Перед приездом в российскую столицу, они сдали тест на коронавирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 11:40
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:02 В стране и мире
Пермь, Башкирия и Сочи: в российских регионах участились случаи пропажи детей
17:44 Армия
В Параде Победы задействуют почти 40 единиц исторической техники с надписями времен войны
17:43 В стране и мире
Видео
В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов: видео
17:13 В стране и мире
Видео
Дерматолог рассказала об опасностях ношения маски в жару
17:12 В стране и мире
Видео
«Пандемия» любви: психолог оценил будущее пар, образовавшихся по переписке во время самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Врачи рассказали, как правильно питаться в жару
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.