Российские военные провели новые гуманитарные акции в Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Российские военные продолжают восстанавливать мирную жизнь в Сирии. Одним из важных пунктов является раздача продовольственных наборов населению.

Как сообщили в ЦПВС, за прошедшие сутки военные Минобороны РФ провели две гуманитарных акции в населенных пунктах Бир-Эль-Джербу (провинция Ракка) и Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор). В ходе них мирному населению было выдано 690 продовольственных наборов общим весом 3,35 тонны.

С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон в САР было проведено 2 422 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 024,76 тонны. Медицинские специалисты Минобороны РФ оказали помощь 132 874 жителям Сирии.

Кроме того, в Сирийской Арабской республике продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметили в ЦПВС.

Однако произошел один обстрел населенного пункта Руайха в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубра, два обстрела населенного пункта Урум-Эль-Сугра, в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*.

Подразделения военной полиции РФ продолжают проводить патрулирование по маршрутам в разных населенных пунктах в целях обнаружения бандформирований и напоминают командирам этих незаконных вооруженных группировок, что им следует отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещена на территории РФ