Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал аэропорта в Петрозаводске

Тамара Астапенкова
15:07 04.05.2020
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ также провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы.
Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал аэропорта в Петрозаводске
© Фото: ТРК "Звезда"

В Петрозаводске специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ закончили и сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта. Комплекс рассчитан на обслуживание 300 человек в час, а сам терминал стал одним из главных объектов федеральной программы развития Карелии.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что новый терминал в скором времени начнет принимать пассажиров.

Военные специалисты также провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Они построили специальные площадки для разворота лайнеров и уложили около 400 авиационных плит. После реконструкции и строительства нового терминала воздушная гавань в Петрозаводске сможет принимать и отправлять самолеты любых типов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 22:52
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Дата04.05.2020, 13:26
Новейшие истребители Су-57 и летающий локатор А-50: какая техника участвовала в репетиции авиационной части парада в Москве
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:07 Армия
Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал аэропорта в Петрозаводске
15:00 В стране и мире
В правительстве Германии заявили о положительном отношении к «Северному потоку - 2»
14:29 В стране и мире
В Кремле объяснили, когда будет решаться вопрос о снятии ограничительных мер
14:22 В стране и мире
Песков: 6 мая Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
13:55 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора оценила перспективу снятия ограничений из-за коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание
Умер автор хитов «Ласкового мая»
Кассету с неизданной песней Пола Маккартни и Ринго Старра выставят на торги в Великобритании
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.