Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал аэропорта в Петрозаводске

В Петрозаводске специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ закончили и сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта. Комплекс рассчитан на обслуживание 300 человек в час, а сам терминал стал одним из главных объектов федеральной программы развития Карелии.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что новый терминал в скором времени начнет принимать пассажиров.

Военные специалисты также провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Они построили специальные площадки для разворота лайнеров и уложили около 400 авиационных плит. После реконструкции и строительства нового терминала воздушная гавань в Петрозаводске сможет принимать и отправлять самолеты любых типов.