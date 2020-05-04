В понедельник, 4 мая, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наблюдал за репетицией авиапарада над Красной площадью, находясь в Александровском саду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Министр обороны РФ проверил готовность авиации, наблюдая за пролетом авиатехники из Александровского сада», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в репетиции приняли участие в общей сложности 75 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации ВКС.

В Москве утром 4 мая состоялась репетиция авиационной части Парада Победы. Во время полетов действовал временный режим использования воздушного пространства. Первыми в параде предстала группа Ми-8 во главе с самым большим в мире вертолетом Ми-26. За ними пролетели Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и «Ночные охотники» Ми-28Н. Далее в небе появился настоящий летающий локатор А-50, затем три большие машины военно-транспортной авиации Ил-76, дальние бомбардировщики Ту-95. Москвичи могли наблюдать в небе стратегический ракетоносец «Белый лебедь», ракетоносцы Т-22М3, Т-160, воздушный заправщик Ил-78м, легкие истребители Миг-29, бомбардировщики Су-24, перехватчики ракет Миг-31 и самые новые истребители российских ВКС - Су-57.