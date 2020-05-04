Около 800 мемориалов обработали военные химики ко Дню Победы: видео

Около 800 объектов военно-исторического наследия обработали специалисты войск РХБ защиты в преддверии 75-летия Победы. Дезинфекция прошла в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях.

Особенное внимание при этом уделили местам возложения цветов и венков к памятникам Великой Отечественной войны: стелам, монументам, постаментам и мемориальным комплексам.

«Для обработки мест возложения была задействована специальная техника войск РХБ защиты - авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины для специальной обработки ТМС-65У, а также носимые комплекты ДКВ-1К», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, военнослужащие и волонтеры провели уборку на территории памятников.

© Минобороны России

© Минобороны России

Планируется, что в День Победы возложение проведут без построения личного состава воинских частей и соединений, малыми группами с соблюдением социальной дистанции в два метра.