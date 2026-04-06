ВС РФ поразили цеха производства систем управления ракет ВСУ

Также российские военнослужащие нанесли удары по энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
06-04-2026 12:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по предприятиям, где производятся системы управления ракет и их комплектующие для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. В числе целей - объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временного размещения противника в 159 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за этот период уничтожили в воздухе 12 управляемых авиабомб, сбили три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS. Также удалось перехватить две ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника самолетного типа.

За минувшую ночь были сбиты 50 украинских беспилотников над российскими беспилотниками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ракеты #ВСУ #СВО
