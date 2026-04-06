Т-80БВМ разгромил опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар по противнику на расстоянии нескольких километров.
06-04-2026 15:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны России, танковые подразделения действуют в тесном взаимодействии с операторами беспилотников, которые выявляют цели и корректируют огонь. В этот раз разведывательные дроны обнаружили скопление личного состава противника, готовившегося к ротации.

Танкисты заняли закрытые огневые позиции и нанесли удар по выявленным целям с расстояния нескольких километров. После первого выстрела огонь был скорректирован с помощью БПЛА, и вторым снарядом цель была поражена.

В ведомстве отметили, что танковые экипажи работают круглосуточно, поражая позиции, технику и живую силу противника. Основная задача - поддержка штурмовых подразделений и контроль путей снабжения.

После выполнения задач экипажи оперативно меняют позиции, чтобы избежать ответного огня и атак дронов. Использование закрытых позиций позволяет минимизировать риски для личного состава.

Современные танки Т-80БВМ оснащены системами защиты, радиоэлектронной борьбы и автоматизированного управления, что позволяет эффективно вести бой и поражать цели на значительном расстоянии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #Север #Т-80БВМ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
