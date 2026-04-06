Морпехи-артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчет гаубицы Д-30 177-го гвардейского полка уничтожил блиндажи и огневые точки противника. Цели были выявлены операторами разведывательных беспилотников, которые зафиксировали перемещение пехоты в лесополосе на линии соприкосновения.

После дополнительной разведки координаты передали на командный пункт, откуда поступила команда на открытие огня. Артиллеристы оперативно навели орудие и несколькими точными выстрелами поразили все намеченные цели.

Результаты удара подтвердили средства объективного контроля, работавшие в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.