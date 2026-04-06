Расчет Д-30 разрушил блиндажи ВСУ на Добропольском направлении

Данные объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили выполнение огневой задачи.
06-04-2026 17:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Морпехи-артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчет гаубицы Д-30 177-го гвардейского полка уничтожил блиндажи и огневые точки противника. Цели были выявлены операторами разведывательных беспилотников, которые зафиксировали перемещение пехоты в лесополосе на линии соприкосновения.

После дополнительной разведки координаты передали на командный пункт, откуда поступила команда на открытие огня. Артиллеристы оперативно навели орудие и несколькими точными выстрелами поразили все намеченные цели.

Результаты удара подтвердили средства объективного контроля, работавшие в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #д-30 #Центр #добропольское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
