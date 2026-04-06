Бойцам БАРСа группировки «Восток» вручили госнаграды в зоне СВО

В тыловом районе проведения СВО состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград добровольцам из состава отрядов БАРС группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Высоких знаков отличия удостоились военнослужащие отрядов БАРС, которые на протяжении длительного времени выполняют сложные боевые задачи на одном из участков спецоперации.

Для вручения наград личному составу на место прибыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ РФ. Он лично вручил бойцам госнаграды, а также медали «Воин-доброволец».

Представитель Генштаба поблагодарил добровольцев за их весомый вклад в общее дело, а также за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях.

В ответных словах командиры отрядов выразили глубокую признательность руководству Генштаба за высокую оценку заслуг личного состава. Они подчеркнули, что полученные награды стимулируют бойцов к дальнейшей эффективной службе, а также отметили, что, несмотря на статус добровольцев, их подразделения полностью интегрированы в общую систему управления войсками группировки «Восток», действуя наравне с другими воинскими частями.

