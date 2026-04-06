Бойцам БАРСа группировки «Восток» вручили госнаграды в зоне СВО

На торжественную церемонию прибыли представители Генштаба ВС РФ.
06-04-2026 19:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловом районе проведения СВО состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград добровольцам из состава отрядов БАРС группировки войск «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Высоких знаков отличия удостоились военнослужащие отрядов БАРС, которые на протяжении длительного времени выполняют сложные боевые задачи на одном из участков спецоперации.

Для вручения наград личному составу на место прибыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ РФ. Он лично вручил бойцам госнаграды, а также медали «Воин-доброволец».

Представитель Генштаба поблагодарил добровольцев за их весомый вклад в общее дело, а также за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях.

В ответных словах командиры отрядов выразили глубокую признательность руководству Генштаба за высокую оценку заслуг личного состава. Они подчеркнули, что полученные награды стимулируют бойцов к дальнейшей эффективной службе, а также отметили, что, несмотря на статус добровольцев, их подразделения полностью интегрированы в общую систему управления войсками группировки «Восток», действуя наравне с другими воинскими частями.

Ранее госнаградами за заслуги в СВО были отмечены бойцы 80-го танкового полка.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #награды #барс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
