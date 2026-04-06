МО РФ: целью атаки ВСУ на объекты КТК было нанесение ущерба его акционерам

Целью атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) было нанесение ущерба его акционерам. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в ночь на 6 апреля БПЛА атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В министерстве заявили, что удары были направлены на дестабилизацию мирового рынка углеводородов и срыв поставок нефтепродуктов.

Под удар попали объекты международной компании КТК, среди акционеров которой - энергетические структуры из США и Казахстана. В результате атаки были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Кроме того, беспилотники затронули и гражданскую инфраструктуру Новороссийска - повреждения получили жилые дома. Сообщается о пострадавших среди мирных жителей, включая детей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске повреждены два частных и шесть многоквартирных домов, пострадали восемь человек.

