Дроны уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Сумской области

Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Север» нанесли удары по позициям, пунктам управления и личному составу ВСУ в Сумской области.
Как сообщили в Минобороны России, операторы разведывательных беспилотников в круглосуточном режиме отслеживают перемещения техники и подразделений противника. С помощью тепловизионных и ночных камер им удалось выявить места дислокации и маршруты передвижения ВСУ.
В полуразрушенных зданиях противник оборудовал пункты управления, временные позиции и склады для хранения БПЛА. Полученные координаты передали расчетам ударных FPV-дронов, которые поразили выявленные цели.
В результате атак были уничтожены укрепленные позиции, пункты управления, площадки запуска беспилотников, а также сорвана ротация подразделений ВСУ.
В ведомстве добавили, что подразделения беспилотных систем используют отечественные средства связи и управления, что позволяет эффективно выполнять задачи. Работа по выявлению и поражению техники, вооружения и личного состава противника продолжается в ежедневном режиме.
