Дроны уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Сумской области

Поражены укрепленные позиции, пункты управления, площадки взлета БПЛА, а также сорвана ротация подразделений ВСУ.
06-04-2026 14:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки «Север» нанесли удары по позициям, пунктам управления и личному составу ВСУ в Сумской области.

Как сообщили в Минобороны России, операторы разведывательных беспилотников в круглосуточном режиме отслеживают перемещения техники и подразделений противника. С помощью тепловизионных и ночных камер им удалось выявить места дислокации и маршруты передвижения ВСУ.

В полуразрушенных зданиях противник оборудовал пункты управления, временные позиции и склады для хранения БПЛА. Полученные координаты передали расчетам ударных FPV-дронов, которые поразили выявленные цели.

В результате атак были уничтожены укрепленные позиции, пункты управления, площадки запуска беспилотников, а также сорвана ротация подразделений ВСУ.

В ведомстве добавили, что подразделения беспилотных систем используют отечественные средства связи и управления, что позволяет эффективно выполнять задачи. Работа по выявлению и поражению техники, вооружения и личного состава противника продолжается в ежедневном режиме.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #сумская область
