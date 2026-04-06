МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили «Геранями» пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Поражение личного состава произошло в районе населенного пункта Белый Колодезь.
06-04-2026 10:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотников «Герань» по личному составу и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области.

На записи сначала видно воздушную съемку населенного пункта. В черно-белом режиме фиксируются дома и прилегающая территория, где, по данным ведомства, находились позиции противника. Затем в объектив попадает открытая местность и отдельные объекты, используемые для размещения личного состава.

После этого фиксируется момент удара - происходит вспышка, поднимается столб дыма. На следующих кадрах уже видны последствия - разрушенные строения, поврежденные крыши и задымление на месте попадания.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения личного состава и пункта временной дислокации подразделения 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Мамекино Черниговской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Харьковская область #Герань
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 