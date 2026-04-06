ВС РФ поразили «Геранями» пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотников «Герань» по личному составу и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области.

На записи сначала видно воздушную съемку населенного пункта. В черно-белом режиме фиксируются дома и прилегающая территория, где, по данным ведомства, находились позиции противника. Затем в объектив попадает открытая местность и отдельные объекты, используемые для размещения личного состава.

После этого фиксируется момент удара - происходит вспышка, поднимается столб дыма. На следующих кадрах уже видны последствия - разрушенные строения, поврежденные крыши и задымление на месте попадания.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения личного состава и пункта временной дислокации подразделения 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Мамекино Черниговской области.

