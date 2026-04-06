Пленный рассказал об обучении солдат ВСУ в Германии по стандартам 1945 года

Пленный украинский военнослужащий Владислав Гуня заявил, что программа подготовки военных в Германии неэффективна и устарела. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Минобороны России.

Он попал в армию после принудительной мобилизации. Гуню остановили сотрудники полиции вместе с представителем военкомата, проверили документы и заявили, что он находится в розыске, после чего доставили в территориальный центр комплектования.

Военную подготовку Гуня проходил в Германии. Пленный выразил мнение, что такие программы финансируются формально и используются не по назначению.

«Это было больше похоже на отдых с легкой физической нагрузкой. То, чему учат немцы, актуально для 45-го года. Цель этого обучения - просто отмыть деньги. Европа дала деньги, надо их куда-то распихать, вот они придумали курс. Десять тысяч евро, по-моему, за месяц обучения одного солдата», - пояснил он.

Гуня рассказал о ситуации в подразделении, где он служил. В 100-й отдельной механизированной бригаде большое число военнослужащих числятся пропавшими без вести, при этом он считает, что большинство из них погибли. Солдат решил добровольно сдаться в плен военнослужащим группировки «Центр», чтобы не разделить их участь.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Александр Целуйко сообщил, что его мобилизовали силой прямо во время похода в магазин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.