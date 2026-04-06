Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на позиции ВСУ в интересах ГрВ «Запад»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ с применением авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах показана подготовка к вылету на аэродроме. На подвесках самолета закреплены авиабомбы. В видео демонстрируется самолет на рулении и взлете, после чего борт поднялся в воздух. Показана работа экипажа уже в кабине во время выполнения боевой задачи.

Отдельные кадры демонстрируют момент сброса боеприпасов - авиабомбы отделяются от самолета и уходят вниз по заданной траектории.

После выполнения задачи экипаж получил подтверждение от разведки о поражении цели и благополучно вернулся на аэродром. На финальных кадрах видно приземление самолета с раскрытым тормозным парашютом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.