МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 сбросил авиабомбы с УМПК на позиции ВСУ в интересах ГрВ «Запад»

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
06-04-2026 18:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ с применением авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах показана подготовка к вылету на аэродроме. На подвесках самолета закреплены авиабомбы. В видео демонстрируется самолет на рулении и взлете, после чего борт поднялся в воздух. Показана работа экипажа уже в кабине во время выполнения боевой задачи.

Отдельные кадры демонстрируют момент сброса боеприпасов - авиабомбы отделяются от самолета и уходят вниз по заданной траектории.

После выполнения задачи экипаж получил подтверждение от разведки о поражении цели и благополучно вернулся на аэродром. На финальных кадрах видно приземление самолета с раскрытым тормозным парашютом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Запад #УМПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 