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Автономные убийцы: военный эксперт рассказал о месте искусственного интеллекта в ВПК

Егор Левин
17:25 15.05.2020
Как подчеркнул политолог, роботы с искусственным интеллектом способны сохранить жизни военнослужащих, но еще не готовы гарантировать безопасность гражданских.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный эксперт рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в военно-промышленную отрасль. Как заявил политолог и профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, направление, в котором движется глобальная военная мысль, называется «алгоритмической войной» - единством армейской и информационной систем.

Роботы с ИИ способны сохранить жизни военнослужащих, но в то же время не могут стопроцентно гарантировать безопасность мирных жителей. Одними из представителей такого рода вооружений могут стать так называемые «дроны-камикадзе». Козюлин отметил, что разработки в данном направлении ведутся уже давно.

«По-другому их (дроны. - Прим. ред.) называют “барражирующий боеприпас”. Впервые они были произведены в Израиле и стали определенным шоком для мировой общественности, поскольку фактически они являются автономными убийцами. Технически он может выполнить боевую задачу без участия человека», - рассказал профессор.

Основатель и глава компании Cognitive Technologies, занимающейся разработками, связанными с искусственным интеллектом, Ольга Ускова, в свою очередь, подчеркивает необходимость решения всех возможных проблем с ИИ еще до эксплуатации, «на берегу».

«Здесь должен быть такой же стол переговоров, как в истории с мирным атомом. И, в отличие от этой истории, потом, если не сделать этого заранее, договариваться будет уже некому», - заявила она в программе «Код доступа» на «Звезде».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта. Согласно документу, в опыте могут принять участие юридические лица и ИП, зарегистрированные на территории Москвы и осуществляющие деятельность по разработке, созданию или реализации технологий ИИ.

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