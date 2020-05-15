Автономные убийцы: военный эксперт рассказал о месте искусственного интеллекта в ВПК

Военный эксперт рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в военно-промышленную отрасль. Как заявил политолог и профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, направление, в котором движется глобальная военная мысль, называется «алгоритмической войной» - единством армейской и информационной систем.

Роботы с ИИ способны сохранить жизни военнослужащих, но в то же время не могут стопроцентно гарантировать безопасность мирных жителей. Одними из представителей такого рода вооружений могут стать так называемые «дроны-камикадзе». Козюлин отметил, что разработки в данном направлении ведутся уже давно.

«По-другому их (дроны. - Прим. ред.) называют “барражирующий боеприпас”. Впервые они были произведены в Израиле и стали определенным шоком для мировой общественности, поскольку фактически они являются автономными убийцами. Технически он может выполнить боевую задачу без участия человека», - рассказал профессор.

Основатель и глава компании Cognitive Technologies, занимающейся разработками, связанными с искусственным интеллектом, Ольга Ускова, в свою очередь, подчеркивает необходимость решения всех возможных проблем с ИИ еще до эксплуатации, «на берегу».

«Здесь должен быть такой же стол переговоров, как в истории с мирным атомом. И, в отличие от этой истории, потом, если не сделать этого заранее, договариваться будет уже некому», - заявила она в программе «Код доступа» на «Звезде».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта. Согласно документу, в опыте могут принять участие юридические лица и ИП, зарегистрированные на территории Москвы и осуществляющие деятельность по разработке, созданию или реализации технологий ИИ.