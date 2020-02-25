Шойгу в Перми проверил реализацию проектов по созданию высокоточного оружия

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл в Пермь 25 февраля и проверил, как выполняют гособоронзаказ предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Шойгу посетил АО "Пермский завод "Машиностроитель", где главе военного ведомства доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия», - говорится в сообщении.

Министр обороны РФ осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов, предназначенных для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Также Шойгу ознакомился с производственно-материальной базой АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

В рабочей поездке главы военного ведомства приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, заместители министра обороны Тимур Иванов и Алексей Криворучко, главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.