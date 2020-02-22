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Телемост «Победы»: участники штурма Вены из России и Киргизии пообщались в Екатеринбурге

Светлана Головина
19:01 22.02.2020
Видеосвязь была организована накануне празднования Дня защитника Отечества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Екатеринбурге в управлении связи Центрального военного округа накануне Дня защитника Отечества ветеранам Великой Отечественной войны, которые воевали в составе воздушно-десантных дивизий, штурмовавших Вену, организовали телемост «Победы» с городом Кант, Республика Киргизия.

В ходе общения фронтовики Василий Щебеленков (Екатеринбург) и Павел Нестеров (Кант) поздравили друг друга и участников мероприятия с наступающими праздниками - Днем защитника Отечества и 75-й годовщиной Победы в ВОВ. Ветераны также выяснили, что война для них была закончена в Чехословакии, фактически на разных окраинах Праги.

Для Павла Петровича Нестерова война началась в 1942 году в составе 98-й воздушно-десантной дивизии. В свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками командир разведывательного отделения, старший сержант, вступил в бой с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Свирь на Карельском фронте. Он был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены» и «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды.

Василий Евдокимович Щебеленков принимал участие в Ясско-Кишиневской боевой операции 1944 года в составе 100-й воздушно-десантной дивизии, освобождал Венгрию, Румынию и Австрию. Он награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За взятие Вены», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За отвагу на пожаре» и другими.

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